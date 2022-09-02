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"الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدًا فى المحافظات

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 09:00 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدًا فى المحافظات مسجد – أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 17 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 126 ) مسجدًا، منها ( 108 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18) مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

مديرية أوقاف المنوفية

1. العفيفي- ميت عفيف - الباجور

2. الرحمة - عزبة سلكا – شبين الكوم

3. الشهيد هاني هوانه – ميت خلف – شبين الكوم

مديرية أوقاف البحيرة

4. عزبة بسيوني – النخلة البحرية – مركز أبو حمص

5. القلاو - عزبة القلاو - قافله - أبو حمص ثان

6. سيدي حامد – كوم أشو – كفر الدوار

7. بيومي القاضي – حفص – مركز دمنهور

8. الرضوان – شمس الدين الشرقية – مركز أبو المطامير

 

مديرية أوقاف سوهاج

9. النور الشيخ زين الدين – طهطا

10. الهدى الشعايرة – مزاته شرق – دار السلام

11. آل حماد الكبير ( الشهيد نقيب محمد إبراهيم هاشم ) – أولاد إسماعيل المراغة

مديرية أوقاف المنيا

12. التوبة – أباظا – بني سالم – دير مواس

13. موسى فرج – عزبة موسى فرج – إدمو - المنيا

14. الفطاطرة – الروضة - مطاي

مديرية أوقاف قنا

15. الإسلام – حي المصالح – شارع معاوية بن أبي سفيان - بندر قنا

مديرية أوقاف بني سويف

16. آل خاطر – طحا بوش - ناصر

17. التقوى – بني هاني - إهناسيا


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