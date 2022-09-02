"الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدًا فى المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 17 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 126 ) مسجدًا، منها ( 108 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18) مسجدًا صيانة.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
مديرية أوقاف المنوفية
1. العفيفي- ميت عفيف - الباجور
2. الرحمة - عزبة سلكا – شبين الكوم
3. الشهيد هاني هوانه – ميت خلف – شبين الكوم
مديرية أوقاف البحيرة
4. عزبة بسيوني – النخلة البحرية – مركز أبو حمص
5. القلاو - عزبة القلاو - قافله - أبو حمص ثان
6. سيدي حامد – كوم أشو – كفر الدوار
7. بيومي القاضي – حفص – مركز دمنهور
8. الرضوان – شمس الدين الشرقية – مركز أبو المطامير
مديرية أوقاف سوهاج
9. النور الشيخ زين الدين – طهطا
10. الهدى الشعايرة – مزاته شرق – دار السلام
11. آل حماد الكبير ( الشهيد نقيب محمد إبراهيم هاشم ) – أولاد إسماعيل المراغة
مديرية أوقاف المنيا
12. التوبة – أباظا – بني سالم – دير مواس
13. موسى فرج – عزبة موسى فرج – إدمو - المنيا
14. الفطاطرة – الروضة - مطاي
مديرية أوقاف قنا
15. الإسلام – حي المصالح – شارع معاوية بن أبي سفيان - بندر قنا
مديرية أوقاف بني سويف
16. آل خاطر – طحا بوش - ناصر
17. التقوى – بني هاني - إهناسيا
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