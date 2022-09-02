الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة الرطبة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب البلاد نهارا .

كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى مما يساعد على تلطيف الأجواء ، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد الأحساس بحرارة الطقس

كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، و تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 30 درجة.