افتتاح بطولة الجمهورية الـ55 للشركات فى بورسعيد بمشاركة 22 ألف لاعب

بورسعيد - محمد عزام

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ55 - دورة الراحل الدكتور حسني غندر، رئيس اتحاد الشركات الأسبق - بالمدينة الرياضية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، بحضور المهندس حسن كامل، رئيس الاتحاد الرياضي للشركات.

وقدم الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير لمحافظة بورسعيد على استضافة هذا العُرس الرياضي كل عام، وتوفير كافة المستلزمات والأمور اللوجستية، مشيدًا بدور الاتحاد الرياضي للشركات في تنظيم محفل بطولة الجمهورية للشركات، ورؤية الاتحاد الرامية إلي تشجيع العاملين على ممارسة الرياضة.

وأكد أهمية بطولة الجمهورية للشركات، وحالة التنافس الرياضي الذي يعيشه المشاركون العاملون بمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية خلال فترة تنفيذ البطولة التي تخدم قطاعًا هامًا وحيويًا يمثله المجتمع العمالي، مشيدًا بالدور الكبير الذي قام به الدكتور حسني غندر في تطوير البطولة سنويًا، ومشيراً إلي أن إطلاق الشعلة من العاصمة الادارية كانت فكرة الراحل، وامتداداً لمواقفه الوطنية وحرصه علي إطلاق شعله بطولة الشركات من داخل المشروعات القومية.

وأوضح أن إطلاق اسم الراحل حسني غندر على بطولة دوري الشركات سيكون سنويًا وبصورة مستمرة، تخليدًا لاسمه وأثره الطيب، وما قدمه لهذه البطولة طوال فترات إقامتها، لافتًا إلي أن الراحل حسني غندر هو الأب الروحي لرياضة الشركات.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، إنه سيجرى إقامة بطولة الجمهورية للشركات مدى الحياة في بورسعيد، تكريمًا لابن بورسعيد الراحل الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات الأسبق، وذلك تحت اسم "دورة حسني غندر".

ووجه الوزير، خلال كلمته بافتتاح بطولة الجمهورية للشركات في دورتها الـ55 بالمدينة الرياضية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد - دورة الراحل الدكتور حسني غندر، رئيس اتحاد الشركات الأسبق - الشكر إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على الحرص على تنظيم البطولة سنويًا وتوفير كافة الإمكانات لظهورها على أعلى مستوى، كما وجه الشكر لأهل بورسعيد على حسن الاستضافة.

ومن جانبه، رحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأكثر من 22 ألف عامل على أرض بورسعيد، مشيرًا إلى أن القطاع الرياضي شهد تطورًا كبيرًا خلال الأونة الأخيرة، حيث استقبلت محافظة بورسعيد العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى، وذلك نظرًا لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد، والارتقاء بمستوى المنشأت الرياضية وتزويدها بأحدث الأطهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى، مؤكدًا على أنه كرى توفير كافة الإمكانيات لإنجاح البطولة وخروجها بشكل مشرف.

وأكد أن إطلاق اسم الراحل حسني غندر على بطولة دوري الشركات بصورة سنوية يأتي تخليدًا لاسمه وما قدمه لهذه البطولة طوال فترات إقامتها، كونه يعتبر الأب الروحي لرياضة الشركات - كما قال وزير الرياضة - مؤكدًا على أن ذكراه ستظل خالدة بيننا بسيرته الطيبة وعمله الطيب وحبه لوطنه.

وكان شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، إيقاد محمد حسني غندر، نجل الراحل رئيس اتحاد الشركات الأسبق، شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ55 - دورة الراحل الدكتور حسني غندر، رئيس اتحاد الشركات الأسبق.

وأشار المهندس حسن كامل، رئيس الإتحاد الرياضي للشركات، إلي أن الراحل الدكتور حسني غندر، قدم الكثير لاتحاد الشركات، مؤكدًا على استكمال مسيرة الإنجازات التي قدمها الراحل للاتحاد، ومقدمًا الشكر لوزير الشباب والرياضة على إطلاق اسم الدكتور حسني غندر، على بطولة الشركات كونها لمسة وفاء من الوزير، وتكريمًا للراحل على ما قدمه طوال مسيرته المشرفة.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أطلق بالأمس شعلة بطولة الجمهورية للشركات من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجلس إدارة الإتحاد العام الرياضي للشركات.

وأطلق عمال مصر، مساء اليوم الجمعة، صور رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وأعلام مصر في سماء محافظة بورسعيد، مع انطلاق بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ55 .

وجدد عمال مصر دعمهم للرئيس السيسي والدولة المصرية، معلنين دعمهم لجهود الدولة المصرية بالعمل والإنتاج، كما أطلقوا الحمام والبالونات في سماء المدينة.



افتتاح بطولة الشركات



ايقاد الشعله



ايقاد شعلة البطولة



شعار بطولة الشركات



صورة الرئيس السيسي فى بورسعيد



صورة الرئيس السيسي فى بورسعيد