اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 12:17 م
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المجعات الاستهلاكية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم  ً وجاءت كالتالى:-

- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.

- البطاطس 7.75 جنيه.

- البصل الأبيض 2.75 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 2.75 جنيه.

- الكوسة بـ 11جنيها .

- الجزر بـ 9جنيهات .

 

- الخيار بـ 11.5 .

 

- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه .

- الباذنجان العروس 6.5 جنيه .

- الفلفل البلدى 5.5 جنيه .

- الفلفل الألوان 19 جنيه.

- الليمون بـ 12 جنيها

- فاصوليا 15 جنيها.

-

- بامية 27 جنيها.

- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

-

- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.


أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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