ارتفاع عدد ضحايا فيضانات السودان إلى 105 قتلى وإصابة 96 آخرين

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 105 أشخاص وإصابة 96 في أنحاء البلاد منذ بداية الخريف وحتى الجمعة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن تقرير للمجلس أن الفيضانات والسيول أدت إلى انهيار 34 ألفاً و328 منزلاً بشكل كلي، بينما انهار 46 ألفاً و428 منزلاً جزئياً، بالإضافة إلى تضرر 225 مرفقاً و108 من المتاجر والمخازن.

والعام الماضي أدت الفيضانات في السودان إلى مقتل 80 شخصًا على الأقل، ودفعت عشرات الآلاف على النزوح إلى مناطق أخرى، وفي 2020 أعلنت السلطات في البلاد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بسبب الكوارث الطبيعية التي أدت إلى مقتل 100 شخص على الأقل وأغرقت 100 ألف منزل