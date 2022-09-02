اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات السودان إلى 105 قتلى وإصابة 96 آخرين

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:25 م
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات السودان إلى 105 قتلى وإصابة 96 آخرين فيضانات - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 105 أشخاص وإصابة 96 في أنحاء البلاد منذ بداية الخريف وحتى الجمعة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن تقرير للمجلس أن الفيضانات والسيول أدت إلى انهيار 34 ألفاً و328 منزلاً بشكل كلي، بينما انهار 46 ألفاً و428 منزلاً جزئياً، بالإضافة إلى تضرر 225 مرفقاً و108 من المتاجر والمخازن.

والعام الماضي أدت الفيضانات في السودان إلى مقتل 80 شخصًا على الأقل، ودفعت عشرات الآلاف على النزوح إلى مناطق أخرى، وفي 2020 أعلنت السلطات في البلاد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بسبب الكوارث الطبيعية التي أدت إلى مقتل 100 شخص على الأقل وأغرقت 100 ألف منزل

 

 


فيضانات السودان

السودان

اخبار السودان

فيضانات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة