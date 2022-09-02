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ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد ولاية هرات الأفغانية إلى 47 قتيلا و80 مصابا

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:21 م
ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد ولاية هرات الأفغانية إلى 47 قتيلا و80 مصابا تفجير مسجد - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال مسؤول حكومى أفغانى، إن عدد ضحايا التفجير فى أحد مساجد ولاية هرات ارتفع إلى 47 قتيلا و80 مصابا.

وفى وقت سابق، قالت وسائل إعلام أفغانية، إن عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة هجوم على المصليين داخل مسجد بولاية هرات غرب أفغانستان، ارتفع إلى 28 قتيلا و45 جريحا.

وكشفت حركة طالبان، عن مقتل أحد قادتها وهو "مجيب الرحمن أنصاري"، فى انفجار وقع داخل مسجد جامع أثناء أداء صلاة الجمعة بولاية هرات، غربى أفغانستان.

وأعربت الحركة فى بيان، عن حزنها الشديد على ما وصفته بـ"استشهاد الشيخ"، وتتوعد الواقفين خلف الحادثة بالعقاب الشديد.

وحدث الانفجار فى مسجد غازارغاه، وهو أحد المساجد الرئيسية فى هرات، وأسفر عن العديد من الضحايا، حسبما أفادت شبكة "طلوع نيوز" الخاصة.

وأظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعى ما يبدو أنها جثث ملطخة بالدماء منتشرة حول المسجد.


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