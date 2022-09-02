إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى، وصلة مطار سوهاج انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم جميعا للمستشفى للعلاج، وتم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث، وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من إدارة عمليات النجدة بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى وصلة المطار ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط المباحث بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى وصلة المطار نتج عن الحادث إصابة عمر فوزي محمد 31 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أنور حسن 37 سنة باشتباه كسر باليد اليسرى، محمد جمال محمد 26 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وإيهاب أحمد جمال 3 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وضحى جمال أبو زيد 25 سنة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وكسيبة الصغير إبراهيم 65 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وهالة محمد عليان 40 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ورضا محمد أبو زيد 40 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام وتم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.