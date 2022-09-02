اليوم السابع
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إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناول طعام فاسد بمدينة إسنا

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 07:10 م
إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناول طعام فاسد بمدينة إسنا إسعاف - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة 4 من أسرة واحدة بحالة تسمم وإعياء شديدة، وذلك نتيجة تناولهم طعاما فاسدا داخل المنزل، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

 

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارا من مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، يفيد بإصابة 4 أشخاص بحالة تسمم لتناولهم طعاما فاسدا بالمنزل، وهم كل من "ندا. ح. أ - ياسر. ج. ا - جمال. ا. ح - الامام. ج. أ".

 

وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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اصابة 4 بحالة تسمم

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تسمم اسرة بمدينة اسنا

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