إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بالفيوم وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بمنطقة علواية سعادة بحى الصوفى بمدينة الفيوم وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.