اليوم السابع
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الجمعة، 02 سبتمبر 2022 12:43 م
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إسعافات أولية عند التعرض للحروق.. أبرزها الفانيليا

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 12:00 م
إسعافات أولية عند التعرض للحروق.. أبرزها الفانيليا الحروق
كتبت فاطمة ياسر

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هل تعرض مسبقا للحرق؟ هل تقومين بإعداد الطعام بشكل دائم وتتعرضين للحروق أثناء الطهى من البخار أوالنار؟.. إذا فهذا التقرير يعد مفيدا لك ولصحتك من الحروق، ويقدم لك العديد من النصائح الطبيعية عن إصابتك بالحرق، وفقا لموقع thehealthy. 

 

- الفانيليا

أشار التقرير إلى أن وضع الفانيليا على الحرق يعد من الحيل الجيدة التى تخفف ألم الحروق، ويساهم فى تبريدها، لذا لا تتردد فى وضعها مكان الحرق على الفور. 

 

- الشاى

وأضاف التقرير أن وضع  الشاى على الحرق يساعد على امتصاص حرارة الحروق، ويهدئها ولذا يمكنك وضعه على مكان الحروق وتثبيته على مكان الحرق للتخلص من الألم. 

 

- الخل الأبيض

يحتوى على حمض الأسيتيك ويتكون من الأسبرين، الذى يساعد فى تسكين ألم الحروق وأيضا يعمل على تطهير الجرح، لذا يمكنك وضع الخل على القماش ووضعه على الحرق. 

 

- العسل

وأوضح التقرير أن وضع العسل الأبيض على الحروق السطحية من الحيل الطبيعية الجيدة للحد من مشاكل الحروق، لأن العسل من مضادات الالتهابات والبكتريا والفطريات، ولذا فتناولك له يعد من الأمور الجيدة لعلاج الحروق. 
 

الحروق

علاج الحروق

العسل الابيض



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