إزالة 7 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمركز المحلة

الغربية - عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد، تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله، نائب رئيس المدينة والمهندس سامي حاتم، مدير بناء وتنمية القرية، والمهندس محمد صالح، مدير حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بالمحلة والعقيد محمد حوام، مأمور مركز المحلة تحت إشراف اللواء أسامة أبو فرد، مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم إزالة 7 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 6 قيراط و9 سهم .