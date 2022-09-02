إزالة 7 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمركز المحلة

أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد، تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله، نائب رئيس المدينة والمهندس سامي حاتم، مدير بناء وتنمية القرية، والمهندس محمد صالح، مدير حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بالمحلة والعقيد محمد حوام، مأمور مركز المحلة تحت إشراف اللواء أسامة أبو فرد، مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم إزالة 7 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 6 قيراط و9 سهم .
وأضاف رئيس المدينة بأن الحالات التى تم إزالتها البالغ عددهم سبعة حالات تعدى على الأرض الزراعية بالبناء فى المهد وتتمثل فى فرشة خرسانية وسملات وقواعد وشدات خشبية على مساحة 6 قيراط و9 سهم بقرى بلقينا والعامرية والدواخلية ودنوشر، مشيرًا إلى أنه قد تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمشاركة المهندس تامر عبد البارى، إدارة بناء وتنمية القريه إبراهيم حرحيرة، رئيس وحدة العامرية وحسن ديوه، رئيس وحدة الجابرية.
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