أكاديمية البحث العلمى تنظم معسكر إعداد لـ68 طفلا حول قضايا التغير المناخى

كتب محمد صبحى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن نجاح المعسكر التدريبي الذي نظمته بالتعاون مع جامعة الجلالة للأطفال المنتميين لبرنامج " جامعة الطفل " أحد برامج أكاديمية البحث العلمي، وهم الأطفال المهتمين بقضايا المُناخ والذى أقيم علي مدار ثلاث أيام في مقر جامعة الجلالة، وقد انتهي أمس بمشاركة 68 طفلا من مختلف أنحاء الجمهورية، وتم إعداد وتدريب الأطفال على يد نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين فى دراسات قضايا المُناخ.

وعُقد المعسكر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، ويأتى المعسكرعلي هامش فعليات مؤتمر تغير المُناخ (COP 27) الذي ستستضيفة مصر في شهر نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.

وافتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة المعسكر التدريبي والتقيا بالأطفال المشاركين بالمعسكر، وتحدث رئيس الأكاديمية مع الأطفال عن مدي خطورة ما يمر به كوكب الأرض من تغيرات مُناخية وضرورة مشاركة الأطفال في هذه القضية وعرض رؤيتهم وطرق حل المشاكل المتعلقة بالتغيرات المناخية، وأكد أن هذا المعسكر يتماشي مع الهدف الخامس للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وهو تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المُناخ، ورفع مستوى الوعي حول تغير المُناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صناع السياسات / القرار ، المواطنون ، والطلاب)، وأشار صقر أن الأكاديمية تقوم من خلال برنامج "جامعه الطفل" بتنظيم منتدى أطفال العالم للتغيرات المناخية (صوت المستقبل).

وفي سياق متصل، أعرب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة عن سعادته بحضور وفد جامعة الطفل في رحاب الجامعة وفخره بالأطفال المشاركين في المعسكر، ولفت إلي المشاركة الفعالة للمعسكر لما يمثله من رؤية متميزة لعرض وجهة نظر الأطفال ومشاركتهم في قضايا المناخ.

والجدير بالذكر أن فعليات المعسكر تمثلت في عقد مجموعة ورش عمل وجلسات عصف ذهني لرؤيه الأطفال في تأثير التغيرات المناخية السلبي علي مجالات شتي مثل الصحة والتنوع البيئي والموارد والتراث مع أساتذة الجامعة المختصين وعرض حلول مبتكرة من وجهة نظرهم للتعامل مع هذه المشكلات، كما تم عقد ورش عمل للأطفال لتنمية مهاراتهم في العرض الفعال (presentation skills) حتي يتمكن الأطفال بإبداء آرائهم بطريقة علمية، وقد تخلل المعسكر عده أنشطة ترفيهية للأطفال.