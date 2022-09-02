أخبار مصر.. تنسيق الجامعات 2022.. مد فترة قبول الشهادات المعادلة حتى 12 سبتمبر

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إعلان وزارة التعليم العالى مد فترة قبول الشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات 2022 حتى 12 سبتمبر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

السكة الحديد: معبر حادث قطار الشرقية غير شرعى وتم غلقه منذ أيام بمحضر رسمى

أكد مصدر بهيئة السكة الحديد، أن معبر قرية كفر أكياد مركز فاقوس بالشرقية، والذى شهد حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص غير شرعى وتم غلقه منذ ايام وتحرير محضر بذلك، وتم اعادة فتحه مرة أخرى من قبل السائقين، ما عرض حياة الركاب للخطر.

الداخلية: استمرار التقديم لكلية الشرطة لخريجى الجامعات حتى 15 سبتمبر

يستمر تقديم خريجي الجامعات بكلية الشرطة حتى 15 سبتمبر الجاري وذلك الكترونيا، حيث وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، وأعلن اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

الصحة: 10 إصابات و3 وفيات فى حادث تصادم قطار بميكروباص بالشرقية

كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان عن إصابة 10 أشخاص ووفاه 3 آخرين فى حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية كفر أكياد مركز فاقوس بالشرقية .

الحكومة تنفى نقص السلع الاستراتيجية فى الأسواق: المخزون يتجاوز 6 أشهر

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مؤكدةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

الصور الأولى لحادث تصادم قطار بميكروباص ومصرع 3 وإصابة 9 بالشرقية

حصل" اليوم السابع" على الصور الأولى لحادث تصادم قطار بسيارة مكروباص، والذي أودى بحياة سيدة ونجلتها وشخص ثالث، فيما أصيب 9 أشخاص أخرين بإصابات متنوعة متوسطة وخطيرة، إثر تعرضهم لحادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية كفر أكياد مركز فاقوس.

تنسيق الجامعات 2022.. مد فترة قبول الشهادات المعادلة حتى 12 سبتمبر

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد مد فترة قبول الشهادات المعادلة حتى يوم 12 سبتمبر القادم، نظرًا لتأخر صدور بعض الشهادات المعادلة، وذلك حرصًا على مصالح الطلاب، وتمكينهم من التنسيق بالجامعات الحكومية.

الصحة: إجراء مليون و334 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و334 ألفا و405 عمليات جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

قائد طائرة أمريكية يهدد المسافرين بعدم الإقلاع بعد تبادل صور عارية.. صور

انتشر مقطع فيديو لطيار في شركة "ساوث ويست إيرلاينز" وهو يهدد بإلغاء الرحلة بعد أن أبلغ مسافرون أن أحد الركاب استخدم خاصية "AirDrop" في أجهزة أبل لإرسال صور عارية لبقية المسافرين.

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

"الرى" تنفيذ 71 منشأ حماية من السيول بتكلفة 973 مليون فى 6 محافظات

قال المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، إن قطاع التوسع الآفقى ينفذ خلال العام المالى 2022/2023 حوالى 71 عملًا صناعيا بقيمة إجمالية 973 مليون جنيه هذه الأعمال تتنوع ما بين " 14سدا و27 بحيرة صناعية و3 حوض تهدئة و25 جسر حماية و2 حاجز توجيه" وذلك لحماية المدن والقرى والبنية التحتية من أخطار السيول بمحافظات "سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الجيزة، القاهرة".

أسعار العملات اليوم الجمعة 2-9-2022 فى البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 2-9-2022 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 60.05 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

الإحصاء يكشف: معدل الإنجاب يتراجع مع زيادة مستوى التعليم

أظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أثر الحالة التعليمية على معدل الإنجاب في مصر لكل سيدة، حيث يختلف معدل الإنجاب الكلي حسب الحالة التعليمية.

مصر تواجه بلجيكا 18 نوفمبر وديا فى الكويت

أعلن الاتحاد البلجيكى لكرة القدم عن مواجهة المنتخب المصرى وديا يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن استعدادات المنتخبات لمنافسات كأس العالم 2022 التى تقام فى قطر.

رابطة الأندية: لا تأجيل لموعد انطلاق الدورى الجديد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الدورى سينطلق فى موعده المحدد مسبقا 16 أكتوبر، ولا يوجد نية لتأجيل موعد بدايته كما تردد مؤخراً.

الزمالك يسافر لقطر يوم 6 سبتمبر لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل

تسافر بعثة فريق الزمالك متجهة إلى قطر في السادس من سبتمبر الجارى استعدادا لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل المقرر إقامته يوم الجمعة القادم والتي يحصل بمقتضاها الفريق الفائز على مليون ونصف المليون دولار ، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار .

كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023.. إنفوجراف

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لـ معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023، عن تفاصيل دورته الـ54، حيث حددت موعد انطلاقها فى الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير، فى مقر مركز مصر للمعارض الدولية فى التجمع الخامس، كما أكدت اختيار المملكة الأردنية كضيف شرف لهذه الدورة.

تنسيق الجامعات 2022.. غدا بدء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بحد أدنى 50 %.. مكتب التنسيق يقرر مد باب التسجيل لطلاب الشهادات المعادلة حتى 12 سبتمبر.. وإتاحة معامل تنسيق الجامعات لاستقبال الطلاب

تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة ، حيث أكد مكتب التنسيق أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت للطلاب الناجحين في الدور الأول من الثانوية العامة 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني بالثانوية العامة لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى درجات 205 بنسبة 50 % لجميع الشُعب العلمية والأدبية.

معرض "أهلا مدارس" فرصة ذهبية لشراء مستلزمات العام الدراسى بتخفيضات 30%.. شنط الأطفال تبدأ من 90 جنيها والقلم بجنيه وعروض قوية لبعض الشركات.. وجهاز حماية المستهلك يراقب جودة الخامات ومصداقية المعاملات.. صور

شهد معرض أهلا مدارس إقبال كبير بعد افتتاحه بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، حيث يستمر المعرض خلال الفترة من 1سبتمبر ولمدة 10أيام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحه 6000 متر، وذلك بمشاركة 199 عارضا متنوعا ما بين مستلزمات المدارس من أدوات كتابية ومصنوعات جلدية من أحذية وحقائب مدرسية، وملابس جاهزة، وأجهزة الكمبيوتر و"اللاب توب" ومستلزماتها، وأدوات التعقيم، والمشغولات اليدوية والبصريات وعيادات الأسنان ومعرض ذوي الهمم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من البنوك لتسهيل الأمر على المواطن خلال تواجده بالمعرض.