أب وأم يضربان ابنتهما ويحتجزاها بالمنزل فى الدقهلية بسبب تأخرها

عقب تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (أنا محبوسة وبنضرب عنوانى دموه مركز دكرنس الشيخ على شارع مسجد الرحمن إلحقونى) ومرفق به صورتين لفتاة يظهر بها كدمات بالوجه.

بالإنتقال والفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر المنشور المشار إليه (إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) مصابة بكدمات بالوجه، وبسؤالها اتهمت (والديها، مقيمان بذات القرية) بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى وإحداث إصابتها، وبمواجهه والديها اعترفا بارتكاب الواقعة نظراً لخلافات عائلية لاعتياد المجنى عليها بالتأخر فى العودة للمنزل تم اتخاذ الإجراءات القانونية.