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"آيات الاعتبار فى القرآن الكريم".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:00 ص
"آيات الاعتبار فى القرآن الكريم".. موضوع خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة
كتب على عبد الرحمن

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يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "آيات الاعتبار فى القرآن الكريم"، وهو عنوان الموضوع الذى حددته الوزارة في وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا تزيد مدتها عن عشر دقائق.

ونشرت الوزارة عبر قناتها الرسمية على "يويتيوب" موضوع خطة الجمعة اليوم، مترجمًا إلى عدد من اللغات الأجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، حيث قررت الوزارة في وقت سابق، نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

وحددت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، موضوعات خطب شهر صفر 1444 هـ، حيث من المقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة الأولى من صفر الموافق 2 سبتمبر المقبل، بعنوان "آيات الاعتبار فى القرآن الكريم"، فيما يكون موضوع الجمعة الثانية 9 سبتمبر بعنوان "التحذير من الغفلة والبغتة فى القرآن الكريم"، وموضوع الجمعة الثالثة من صفر 16 سبتمبر بعنوان "حقوق ذوى الأرحام فى القرآن والسنة"، والجمعة الرابعة من صفر 23 سبتمبر المقبل بعنوان "أهل الاستجابة فى القرآن والسنة".


خطبة الجمعة

ترجمة خطبة الجمعة

آيات الاعتبار فى القرآن الكريم

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