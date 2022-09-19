6 فواكه وخضراوات يمكنك تناولها بدلاً من الخبز في وجبة الإفطار

كتبت ميرفت رشاد

بالنسبة للعديد من الأشخاص ، يعد الخبز خيارًا سريعًا لتناول الإفطار ، وخاصة الخبز الأبيض ، فهو عبارة عن حبوب مكررة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع وقيمتها الغذائية منخفضة ، يقع ضمن فئة الأطعمة عالية الكربوهيدراتلذا ، قد يكون من الحكمة البحث عن بدائل صحية للخبز جرب بعض الخضار والفواكه المغذية على الإفطار، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

لماذا الفواكه والخضروات أفضل من الخبز؟

مقارنة بالفواكه والخضروات ، فإن كمية العناصر الغذائية الأساسية في الخبز منخفضة إلى حد ما، بل يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والكربوهيدرات وهو منخفض البروتين والدهون والألياف والفيتامينات والمعادن.

إذن ما هو البديل؟ هناك الكثير من الأطعمة الصحية التي يمكن أن تحل محل الخبز على مائدتك ، لكن الفواكه والخضروات الطازجة هي أول ما يتبادر إلى الذهن ، فهي مصدر رائع للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الهامة تجعلها صحية.

إليك 6 فواكه وخضروات ستحل محل الخبز في وجبة الإفطار:



1. البطاطس



فهي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والألياف مما يجعلها خيارًا جيدًا للحفاظ على صحة الأمعاء والوزن ، ستوفر لك إضافتها في وجبة الإفطار الخاصة بك الكربوهيدرات المعقدة التي تعتبر جيدة لمن يتبع نظام تمارين القلب المكثف.

2. الفلفل الحلو



نحن نحب أن نضيف ألوانًا إلى وجباتنا ولا شيء يمكن أن يكون ملونًا ومليئًا وصحيًا أكثر من الفلفل الحلو، فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الفيتامينات A و C والبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف.

3. التفاح



إن بدء اليوم بسلطة التفاح سيكون بديلاً صحيًا ولذيذًا للخبز، كونه غنيًا بالألياف ومضادات الأكسدة ، يرتبط التفاح بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل مرض السكري وصحة القلب والسرطان.

4. الخس



إذا كنت ترغب في أن تبدأ يومك باللفائف ، يمكنك استخدام الخس لعمل واحدة، يمكنك أيضًا إضافة الحشوات الصحية المفضلة لديك والصلصات لجعلها لذيذة أكثر.

5. الكرنب



الكرنب غني بالألياف الغذائية وفيتامين K و C وإذا كنت لا تحب أن تبدأ يومك بسلطة مورقة ، يمكنك استخدام أوراق الملفوف لعمل لفائف مثل الخس.

6. الجزر



يحتوي الجزر على فيتامين ج ، والكالسيوم ، والحديد ، والبيوتين ، وفيتامين ك 1 ، والبوتاسيوم ، وفيتامين ب 6 ، واللوتين، الجزر لذيذ حتى لو أكلته نيئًا.