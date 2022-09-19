5865 مشروعا تسجل فى المبادرة الوطنية الخضراء حتى 18 سبتمبر

كتبت ــ منال العيسوى

استقبلت المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 5865 مشروعا، بينها 1832 مشروعا مكتملا طبقا للمعايير والمواصفات التي حددتها المبادرة، وتم استقبالها حتى 18 سبتمبر الحالى، من كل محافظات مصر والتي يصل عددها 27 محافظة، وهو اليوم الأخير الذى تم إغلاق باب التقديم، حيث تم فتح الباب للتقديم عبر الموقع الإلكترونى من 21 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، ثم مد التقديم حتى يوم 18 من نفس الشهر.

حصل "اليوم السابع" على الإحصائية الأخيرة لعدد المشروعات المتقدمة في المبادرة ، والتى وصلت لـ 5865 مشروعا أخضر بينها 644 مشروعا كبيرا، منها 280 مشروعا كاملا وتنطبق عليه الاشتراطات، حيث إن فئة المشروعات الكبيرة هي التي التي تتجاوز حجم أعمالها السنوية 200 مليون جنيه، وكل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر 15 مليون جنيه، وكل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 5 ملايين جنيه.

كما استقبلت أيضا المنصة حوالى 1135 مشروعا متوسطا بينها 348 مشروعا مكتملا، وتشمل فئة المشروعات الصغيرة كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه وكل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 5 ملايين جنية ولا يجاوز 15 مليون جنيه، وكل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

أما المشروعات متناهية الصغر فوصل عددها 813 مشروعا، بينها 195 مشروعا مكتملا، والمشروعات متناهية الصغر هى التى شمل كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، وكل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه وكل مشروع غير صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه .

وعن المشروعات التي تقدمت بها شركات ناشئة، استقبلت المنصة حوالى 593 مشروعا، بينها 235 مشروعا مكتملا، الشركات الناشئة هي التى تسمى فى القانون مشروعات ريادة الأعمال أو المشروع حديث التأسيس وهى المشروعات التى لم تمر 7 سنوات على بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها والتى تضمن قدراً من الجد أو الابتكار والمشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.

‏فيما بلغت المشروعات الغير هادفة للربح لمؤسسات مجتمعية خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى، إلى 1704 مشروعات بينها 444 مبادرات ومشاريع مكتملة.