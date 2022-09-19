اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 05:54 م
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وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديرى الخدمات لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 04:36 م
وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديرى الخدمات لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديرى الخدمات
دمياط معتز الشربينى

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عقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بمديري الخدمات بالإدارات التعليمية العشر وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد، بحضور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

تناول الاجتماع عدد من الموضوعات كان من أهمها التوجيه بضرورة تنفيذ مراسم تحية العلم ورفع العلم عن طريق حرس العلم بصفة يومية، وترديد تحية الجمهورية ثلاث مرات، ثم ترديد النشيد الوطني بمصاحبة الموسيقى.
 
كما وجه أيضاً بضرورة تقديم كلمة في الإذاعة المدرسية عن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، ووجه أيضاً بزراعة شجرة أثناء طابور المدرسة كرمز لتفعيل المبادرة بجميع المدارس، وذلك في أولى أيام العام الدراسي الجديد، ويتم انصراف الطلاب إلى الفصول بصحبة الموسيقى والأغاني الوطنية.
 
كما تناول الاجتماع أيضا، استعدادات المديرية للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، والاستعداد لاحتفالات العيد القومي لمحافظة الغربية، والذي يتم الاحتفال يه في 7 أكتوبر.
 
 
 
 

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