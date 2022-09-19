وكيل تعليم الغربية يتابع عددا من مدارس شرق طنطا للاطمئنان لجاهزية المدارس

الغربية محمد طارق

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة عدداً من مدارس إدارتي شرق طنطا وقطور، للاطمئنان إلى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، والذي من المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر القادم ، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.



في بداية المتابعة توجه وكيل الوزارة إلى إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث قام بمتابعة مدرسة محمد فريد الإعدادية بنين، ومدرسة الشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات، وأثنى خلال المتابعة على استعداد المدرستين للعام الدراسي الجديد، ثم توجه إلى المدرسة الرسمية الدولية بسبرباي، لمتابعة انطلاق العام الدراسي بالمدرسة، وفقاً للخريطة الزمنية المحددة من قبل الوزارة، واطمأن إلى سير الدراسة بشكل منتظم.



ثم توجه وكيل الوزارة لمتابعة مدارس إدارة قطور التعليمية، حيث قام بمتابعة مدرسة سملا الثانوية، ومدرسة سملا الإعدادية، ومدرسة سملا الابتدائية المشتركة رقم 2، واطمأن إلى استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد، وانتهاء جميع المدارس من أعمال الصيانة البسيطة بها، وأثنى خلال المتابعة على استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد.



وخلال متابعته بجميع المدارس، وجه وكيل الوزارة إلى ضرورة تنفيذ مراسم تحية العلم ورفع العلم عن طريق حرس العلم يومياً، وترديد تحيا جمهورية مصر العربية ثلاث مرات، ثم ترديد النشيد الوطني بمصاحبة الموسيقى، كما وجه أيضاً بضرورة تقديم كلمة في الإذاعة المدرسية عن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، ووجه أيضاً بزراعة شجرة أثناء الطابور كرمز لتفعيل المبادرة بالمدارس، وذلك في أولى أيام العام الدراسي الجديد، ويتم انصراف الطلاب إلى الفصول بصحبة الموسيقى والأغاني الوطنية.



وفي نهاية الجولة، وجه وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير إلى جميع السادة مديري الإدارات التعليمية، ومديري المدارس، والفرق المعاونة على الجهد المبذول في تجهيز المدارس استعداداً للعام الدراسي.

