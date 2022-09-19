وأضافت بعثة الاتحاد الأوروبى، فى بيان اليوم، أن وفد لجنة الشئون الخارجية برئاسة النائب ديفيد مكاليستر، وعدد من أعضاء اللجان بالبرلمان الأوروبي سوف يعبر من خلال هذه الزيارة عن دعمه للشعب السوداني وتحقيق أمله في تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية.

هذا وأشار البيان إلى أن الوفد البرلماني الأوروبي سيلتقي بالسلطات السودانية والمجتمع المدني لمناقشة الجهود الجارية لضمان انتقال السودان نحو الديمقراطية.