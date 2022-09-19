اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:52 م
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وفد سياحي إنجليزي يزور المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا.. صور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:01 م
وفد سياحي إنجليزي يزور المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا.. صور وفد سياحي إنجليزي يزور المناطق الأثرية بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت اليوم، وفداً سياحياً من دولة انجلترا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها، منطقة آثار الأشمونين والتي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، إلى جانب منطقة تونا الجبل والتي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة

وفد سياحي إنجليزي يزور المناطق الأثرية بالمنيا (2)
وفد سياحي إنجليزي يزور المناطق الأثرية بالمنيا (2)

 

وفد سياحي إنجليزي يزور المناطق الأثرية بالمنيا (3)
وفد سياحي إنجليزي يزور المناطق الأثرية بالمنيا (3)

 

وفد سياحي إنجليزي يزور المناطق الأثرية بالمنيا (1)
وفد سياحي إنجليزي يزور المناطق الأثرية بالمنيا (1)

 


تونا الجبل

وفود سياحية

هيئة السياحة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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