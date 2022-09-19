وزير المالية الباكستاني: لن نتخلف عن سداد الديون رغم الفيضانات

وكالات

توقع وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل أن دول 5 مليارات دولار في البلاد خلال السنة المالية الجارية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله إن البلاد لن تتخلف عن سداد الديون، رغم الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد، متوقعاً توسع نطاق عجز الحساب الجاري بسبب الفيضانات بنحو ملياري دولار.

ودقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن "كارثة ثانية" في أعقاب الفيضانات القاتلة التي ضربت باكستان هذا الصيف، في حين يتسابق الأطباء والعاملون الطبيون ميدانياً لمحاربة تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه وغيرها.