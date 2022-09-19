وزير القوى العاملة يلتقى أمين نقابات عمال سوريا.. ويؤكد دور العمال العرب فى التنمية

كتبت ـ آية دعبس

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الإثنين، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السيد جمال القادري، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية، والوفد المرافق له، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد خلال هذه الأيام بالقاهرة بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من 21 دولة عربية.

في بداية اللقاء رحب الوزير بـ جمال القادري والوفد المرافق له، مؤكدا على دور العمال العرب في التنمية، مشيدا بمواقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تجاه القضايا القومية في الوطن العربي، وحرصه على تنظيم، وتأهيل العمال العرب للمشاركة في بناء المجتمع ومواجهة كافة التحديات الراهنة.

من جانبه، قدم القادري التهنئة إلى وزير القوى العاملة على ثقة القيادة السياسية فيه وإسناد حقيبة وزارة القوى العاملة له في إطار التغييرات الوزارية الأخيرة ،موضحا أن الوزير حسن شحاتة يمتلك شخصية وخلفية نقابية قادرة على تحقيق التوازن والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية من أجل بيئة عمل متميزة تسهم في التنمية التي يحتاجها الوطن العربي خاصة في المرحلة الراهنة، موضحا ثقته في الوزير على استمراره في دعم دور العمال العرب كشركاء اجتماعيين ضمن منظومة الثلاثية التي تضم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.