اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خلال لقاء رئيس الوفد الكويتى المشارك بمؤتمر العمل العربى..

وزير القوى العاملة: ربط إلكترونى مع الكويت للقضاء على عقود العمل الوهمية..صور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:54 م
وزير القوى العاملة: ربط إلكترونى مع الكويت للقضاء على عقود العمل الوهمية..صور وزير القوى العاملة يلتقى رئيس الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر العمل العربي
كتبت ــ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الإثنين، الدكتور مبارك العازمي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، رئيس الوفد الحكومي الكويتي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48) ، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنعقد حاليا بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاث (حكومات، أصحاب أعمال، عمال) من 21 دولة عربية.
 
وفي بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالوفد الكويتي على أرض مصر ، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأنها تتسم بالقوة والاستمرارية.. وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية بدولة الكويت، وأوجه الحماية والرعاية المقدمة لهم.
 
كما ناقش اللقاء أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، لحوكمة عملية التعاقد بين العامل المصري والشركات الكويتية، والسيطرة على العقود الوهمية التي تواجه بعض العمالة المسافرة.
 
ووجه الوزير بالبدء الفوري في ملف الربط الإلكتروني واتخاذ خطوات سريعة لإنجازه ، لما له من أهمية في حماية العامل المصري المسافر.
 
ومن جانبه، أكد "العازمي" أهمية التعاون مع الجانب المصري في عملية تنقل الأيدي العاملة ، مثمنا دور الوزارة في تأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في الكويت ، مرحبا بالبدء في تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين.
 
الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر العمل العربي
الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر العمل العربي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وزير القوى العاملة يلتقى رئيس الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر العمل العربي
وزير القوى العاملة يلتقى رئيس الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر العمل العربي

 


القوى العاملة

الكويت

الربط الالكترونى

مؤتمر العمل العربى



الموضوعات المتعلقة

وزير القوى العاملة يلتقى أمين نقابات عمال سوريا.. ويؤكد دور العمال العرب فى التنمية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:37 م

وزير القوى العاملة: الحكومة وفرت الحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:32 م

وزير القوى العاملة يؤكد لنظيره الصومالى حرص مصر على دعم شركائها فى أفريقيا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:25 ص

وزير القوى العاملة يلتقى نظيره الإماراتى وتنسيق وتعاون بالقضايا المشتركة.. صور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:39 ص

وزير القوى العاملة يلتقى نظيره السعودى لبحث وضع العمالة المصرية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة