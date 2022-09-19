اليوم السابع
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وزير العدل يشهد توقيع مذكرتى تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.. صور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:00 م
وزير العدل يشهد توقيع مذكرتى تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.. صور مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية
كتب إبراهيم قاسم

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شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين بمقر ديوان وزارة العدل، مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والوفد المرافق له.
 
 ويعقب مراسم توقيع مذكرة التعاون، حفل تكريم لعدد من القضاة الذين اجتازوا دورة الملكية الفكرية "الويبو". 
 
 
مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (1)
مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (1)

مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (2)
مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (2)

مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (3)
مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (3)

مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (4)
مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (4)

مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (5)
مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (5)

مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (6)
مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (6)

مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (7)
مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (7)

مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (8)
مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (8)

مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (9)
مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية (9)
 

وزارة العدل

الملكية الفكرية

الويبو

مذكرة تعاون الملكية الفكرية



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