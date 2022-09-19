وزير العدل يشهد توقيع مذكرتى تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.. صور

كتب إبراهيم قاسم

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين بمقر ديوان وزارة العدل، مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والوفد المرافق له.

ويعقب مراسم توقيع مذكرة التعاون، حفل تكريم لعدد من القضاة الذين اجتازوا دورة الملكية الفكرية "الويبو".