وزير العدل: دعم حقوق الملكية الفكرية يعود على مصر بالنفع والتطور

كتب إبراهيم قاسم

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن اهتمام مصر بمنظومة الملكية الفكرية وحقوقها، نابع من حرصها على وجود منظومة قضائية متكاملة تحفظ تلك الحقوق.

جاءت كلمة وزير العدل خلال مراسم توقيع مذكرتي تفاهم مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وتكريم القضاة الذين اجتازوا الدورة التدريبية على حقوق الملكية الفكرية.

وأشار المستشار عمر مروان، إلى أن هناك مساندة ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة حقوق الملكية الفكرية.

واضاف الوزير أن زيارة وفد المنظمة العالمية لحقوق الملكية تأتي في اطار التعاون المشترك والذي شمل توقيع مذكرتين تعاون وتدريب 300 قاضي في مجال حماية الملكية الفكرية، مضيفا بأنه تم تكريم 10 من القضاة الحاصلين علي اعلى درجات في التقييم بتلك الدورة، مشيرا إلى ان هناك استمرار لمثل تلك البرامج التدريبية لكافة اعضاء الهيئات القضائية خلال الفترة القادمة باعتبارها احد عناصر تنفيذ مبدأ العدالة الناجزة، وأن بروتوكول التعاون يأتي في إطار دعم حقوق الملكية الفكرية وهو ما يعود على مصر بالنفع والتطور .

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، وقع اليوم الاثنين بمقر ديوان وزارة العدل، مذكرتى تفاهم بين وزارة العدل والمنظمه العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والوفد المرافق له.

وشملت مذكرة التفاهم الأولى بشأن نشر الأحكام القضائية، بينما جاءت المذكرة الثانية لتسوية المنازعات فى مجال الحقوق الملكية الفكرية.

وعقب انتهاء مراسم توقيع مذكرتي تفاهم، نظمت وزارة العدل حفل تكريم لعدد من القضاة الذين اجتازوا دورة الملكية الفكرية "الويبو".