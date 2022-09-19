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وزير الصناعة: منتج الـPVC بشركة البتروكيماويات المصرية لا منافس له من حيث الجودة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:09 م
وزير الصناعة: منتج الـPVC بشركة البتروكيماويات المصرية لا منافس له من حيث الجودة الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة البتروكيماويات المصرية
كتبت- مروة الغول

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أشاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمنتج ال PVC الذى تنتجه شركة البتروكيماويات المصرية.
 
وأوضح وزير التجارة والصناعة، خلال حضوره الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة البتروكيماويات المصرية عن العام المالى 2021/2022 ، أن منتج PVC لا منافس له من حيث الجودة.
 
وأعرب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن تقديره لهذه الإشادة وتقديم كامل الدعم للشركة التى تشهد تطويراً غير مسبوق بما يناسب مكانتها وتاريخها العريق ،ولفت إلى وجود أفكار للتوسع فى هذه الصناعة بالتعاون مع المستثمرين ورجال الصناعة الوطنيين.
 
 

وزارة البترول

وزير البترول

وزير التجارة والصناعة

البتروكيماويات



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