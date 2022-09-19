وزير الزراعة يبحث مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى إنشاء مخازن استراتيجية

كتب اسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرلان بايدوليت مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وبحث معه أوجه التعاون والاستراتيجية المستقبلية لعمل المنظمة خلال الفترة القادمة.

القصير استعرض جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، كما أكد على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة حتى تحقق أهدافها، وكذلك المساهمة في تقديم الخبرة وبناء القدرات للدول الأعضاء، وأكد أيضا على ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي، للاستفادة من المواد الخام والموارد الطبيعية للدول الأعضاء في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وكذلك توفير فرص عمل.

وزير الزراعة رحب بفكرة قيام المنظمة بإنشاء مخازن استراتيجية لتخزين السلع الغذائية الهامة، ولكن بعد إجراء دراسة جدوى مستفيضة حول آليات تمويل إنشاء هذه المخازن، وتكوين احتياطي من السلع الغذائية بهدف توزيع تلك المنتجات على الدول الاعضاء في حال ما احتاجت إليها .

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من ناحيته أعرب مدير العام المنظمة عن سعادته بزيارة مصر ولقاء وزير الزراعة، وكذا إتاحة الفرصة لعقد ورشة العمل الاقليمية بالقاهرة حول السياسات واستراتيجيات تحقيق الامن الغذائي للدول الاعضاء وكذا لمناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتى يأتى فى مقدمتها مشكلة الأمن الغذائي .

كما أشار "بايدوليت" إلى أهمية دعم مصر للمنظمة وما تقوم به من أنشطة والتى تمثل إستراتيجية عملها فى تنفيذ برنامج محورى يتعلق بالقطاع الحيوانى والداجنى والسمكى وأيضاً بدعم فكرة إنشاء بنوك الجينات للأنواع النباتية المختلفة فى الدول الأعضاء.

‏يُذكر أن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد القصير سيقوم بإفتتاح ورشة عمل المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى حول موضوع "التخطيط الإستراتيجى وتطوير السياسات فى مجال الأمن الغذائى " ، وسيكون ذلك بحضور نحو 80 ممثلاً من الدول الأعضاء العاملين فى قطاع الزراعة والأمن الغذائى.

حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.