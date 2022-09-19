وزير الرى يشارك فى اجتماع التقييم المرحلى لمشروع تبطين الترع

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بالوزارة، وبمشاركة ممثلين عن جامعات أسيوط والفيوم والإسكندرية والمركز القومى لبحوث المياه، لإجراء التقييم المرحلى لمشروع تبيطين الترع، وإعداد دليل إرشادي لأعمال التأهيل أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، ووضع معايير لأعمال تأهيل الترع خلال المرحلة القادمة.

وتبذل الدولة جهود لتوفير منظومة حديثة ومتطورة للزراعة والري، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بتكلفة مستهدفة 80 مليار جنيه لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ ترع بأطوال 5825 كم، علماً بأن تأهيل كيلو متر واحد من الترع يوفر600 فرصة عمل يومية، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 2155 كم من مشروع تأهيل المساقي.

وساهمت أعمال التبطين فى تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترعخاصة فى فترة أقصى الإحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى.