وزير الخارجية يلتقى المبعوث الأمريكى لليمن "تيم ليندركنج"

بحث وزير الخارجية سامح شكري، عددا من القضايا مع المبعوث الأمريكي لليمن " تيم ليندركنج" علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، وفق ما ذكر المتحدث باسم الخارجية على موقع تويتر.
شكري مع مبعوث الأممي لليمن
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بحث وزير الخارجية سامح شكري، عددا من القضايا مع المبعوث الأمريكي لليمن " تيم ليندركنج" علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، وفق ما ذكر المتحدث باسم الخارجية على موقع تويتر.
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