وزير الخارجية يلتقى المبعوث الأمريكى لليمن "تيم ليندركنج"

كتب عبد الوهاب الجندى

بحث وزير الخارجية سامح شكري، عددا من القضايا مع المبعوث الأمريكي لليمن " تيم ليندركنج" علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، وفق ما ذكر المتحدث باسم الخارجية على موقع تويتر.