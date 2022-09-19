اليوم السابع
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وزير الخارجية يلتقى المبعوث الأمريكى لليمن "تيم ليندركنج"

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:44 م
وزير الخارجية يلتقى المبعوث الأمريكى لليمن "تيم ليندركنج" وزير الخارجية يلتقى "تيم ليندركنج"
كتب عبد الوهاب الجندى

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بحث وزير الخارجية سامح شكري، عددا من القضايا مع المبعوث الأمريكي لليمن " تيم ليندركنج" علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، وفق ما ذكر المتحدث باسم الخارجية على موقع تويتر.

 

شكري مع مبعوث الأممي لليمن
شكري مع مبعوث الأممي لليمن

 


الجمعية العامة للأمم المتحدة

اليمن

شكري

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تيم ليندركنج



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