وزير الاتصالات يتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقرية الحلة لتوفير خدمات الإنترنت

كتبت هبة السيد

تفقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا موقع أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية فى قرية الحلة بمركز قوص فى محافظة قنا وذلك فى إطار تنفيذ المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية، حيث كان فى استقبالهما المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات الشركة، وذلك فى إطار زيارته لمحافظة قنا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبادرة حياة كريمة فى قرى المحافظة.

واطلع الدكتور عمرو طلعت على ما تم إنجازه من أعمال تطوير للبنية التحتية للاتصالات بقرية الحلة حيث انتهت الشركة المصرية للاتصالات من تنفيذ الشبكة بنسبة 100 % وتركيب 4 كبائن بإجمالى عدد 232 بوكس، وتم تشغيل خدمات الألياف الضوئية إلى المنازل FTTH.

وقام الدكتور عمرو طلعت بزيارة أحد منازل المواطنين بالقرية التى تم توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إليها مؤخرا ضمن مبادرة حياة كريمة. ودار حوار بين الوزير وطالبة من أفراد الأسرة التى أوضحت مدى استفادتها المتحققة من الانترنت فائق السرعة؛ كونها تنمى مهاراتها من خلال التعلم عبر الإنترنت.

هذا وقد أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد مشروع قومى شامل تتضافر من خلاله جهود كافة قطاعات الدولة من أجل النهوض بالقرى المصرية، موضحا دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشاركة فى تنفيذ مستهدفات المبادرة من خلال تطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإضفاء البعد التكنولوجى ودمجه بعراقة القرية المصرية الاصيلة على النحو الذى يسهم فى الارتقاء بالأحوال المعيشية لأهالى قرى المبادرة وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا الرقمية للحصول على فرص متميزة فى التدريب والعمل بالإضافة إلى الإستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تنفذ عدد من المشروعات التى تستهدف تطوير البنية التحتية المعلوماتية لتكون الركيزة الاساسية لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بقرى حياة كريمة؛ حيث تشمل المشروعات أربعة محاور رئيسية وهى: ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتطوير مكاتب البريد، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول؛ فضلا عن تنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة.