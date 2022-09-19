وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم يشاركان فى احتفالية تكريم أوائل الجيزة

كتب ــ محمد صبحى

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في احتفالية تكريم أوائل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والفنية لعام 2022 بمحافظة الجيزة، والتي نظمها حزب مستقبل وطن، بالمدينة العلمية بالسادس من أكتوبر، بحضور الدكتور أيمن عبدالغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عادل ناصر أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، والدكتور صبورة السيد عضو مجلس النواب أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، ود. سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من أولياء أمور الطلاب المُتفوقين والطلاب.

وفي كلمته، قدم الدكتور أيمن عاشور التهنئة لأولياء الأمور على تفوق أبنائهم، مشيرًا إلى أن الجامعات ستعمل على تطوير مهارات الطلاب وصقل خبراتهم وربط الدراسة بسوق العمل لتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلي، مؤكدًا على أن الدراسة الجامعية تعتمد على الفهم والبحث عن المعلومة بدلاً من الطرق التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى أن الجامعات يوجد بها مراكز دعم الموهوبين والنوابغ لتطوير مهارات الطلاب الإبداعية والحياتية والشخصية، وكذلك مراكز التوظيف التي تقوم بإعداد وتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وثمن الدكتور رضا حجازى جهود تكريم الطلاب المتميزين، مؤكدًا على أهمية انتظام الطلاب في المدارس والمشاركة في الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاستمتاع بالدراسة والاستفادة القصوى من دراستهم، متمنيًا استمرار الطلاب في اكتساب الخبرات والمهارات المُختلفة خلال دراستهم الجامعية.

ونقل الدكتور أيمن عبدالغني تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للطلاب المُتفوقين وتمنياته باستمرار تفوقهم وتميزهم خلال حياتهم القادمة، مؤكدًا على أهمية استمرار النهضة الشاملة والجهود المتواصلة التي تتبناها الدولة المصرية لملف التعليم.

وأشار النائب سامي هاشم إلى أن مصر تشهد طفرة كبيرة قي قطاع التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، مثمنًا إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية لاستيعاب الطلاب المتزايد على التعليم الجامعي وكذلك الاهتمام بتطوير المدارس لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب.

ولفت النائب علاء عابد، إلى أن مصر قدمت للعالم العديد من العلماء والخبراء المُتميزين الذين نجحوا في وضع اسم مصر عاليًا، مقدمًا التهنئة للطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والفنية لهذا العام، متمينًا لهم استمرار التفوق والنجاح خلال دراستهم الجامعية.

وأكد النائب عادل ناصر على أهمية العلم للارتقاء بالنهضة الشاملة التي تتبناها الدولة بمختلف مؤسساتها، مشيرًا إلى الطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع التعليم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا أن يكون الطلاب علماء ومخترعين وباحثين وأن يبذلوا طاقاتهم للارتقاء بالوطن.

وأكدت الدكتورة صبورة السيد على أهمية المشاركة المُجتمعية للحزب، وتكريم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق خلال دراستهم الجامعية، واستغلال طاقاتهم وصقل مهاراتهم للمشاركة في النهضة بالمجتمع.

وشهد الحفل تقديم 3 منح دراسية لأوائل الطلاب بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهم (الطالب محمود أحمد سيد أحمد المُهر، والطالب محمد مالك أحمد مكي، والطالبة أحلام زكي عزت محمد)، وكذلك تكريم الطالبة أحلام سعد سليمان التي نجحت في التغلب على مرض السرطان ونجحت في التفوق الدراسي رغم كافة الصعوبات التي واجهتها بسبب المرض.