وحدة حياة كريمة بأسوان: مشروعات المبادرة بقرية البصيلية تخدم 23 ألف نسمة

تستكمل الأجهزة المعنية جهودها المكثفة لنهو المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "، وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية داخل قرية البصيلية قبلى التابعة لمركز إدفو والتى يستفاد منها أكثر من 23 ألف نسمه موزعين على 4 توابع.

وكلف محافظ أسوان، بسرعة الإستجابة للمطالب الجماهيرية بالقرى المستهدفة ، ورفع تراكمات ونواتج أعمال الحفر أولاً بأول من الشوارع ، بجانب وضع العلامات التحذيرية أمام مواقع تنفيذ المشروعات ، وإتباع قواعد الأمان والسلامة المهنية بها ، وهو الذى يتكامل مع إعادة الشئ لأصله وتنسيق المواقع بشكل جمالى وحضارى بما يليق ويتناسب مع الإنجازات التى تشهدها قرى حياة كريمة.

وفى نفس السياق قام فريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة بقيادة المهندس ناجح مصطفى بالمتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ بقرية البصيلية قبلى حيث تم تنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن الاستجابة لشكوى المواطنين بنجعى المويسات والجمعاوية والتى تم إرسالها على الواتس الخاص بالمحافظ ، والمتعلقة بارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض منازل نجع المويسات ، وعلى الفور تم تكليف الجهة المختصة للتعامل مع هذه الشكوى ووضع الحلول العاجلة والجذرية لها ، بجانب عدم دخول الصرف الصحى لنجع الجمعاوية، وعقب التواصل مع المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان فقد أفادت بأن نجع الجمعاوية يعتبر من التوابع التى سيتم خدمتها ، وجارى نهو الدراسات اللازمة من إستشارى المشروع.

وشملت جولة وحدة حياة كريمة المرور على عدد من المشروعات بالقرية الرئيسية وتوابعها ، مع تسجيل بعض الملاحظات والتى سيتم عرضها على المحافظ، وعبر أهالى قرية البصيلية عن سعادتهم ورضائهم التام عن المشروعات التى تم تنفيذها بقريتهم ، موجهين شكرهم للرئيس السيسى على هذه المبادرة الوطنية التى تساهم فى تحسين جودة الحياة لهم ، وكذا شكرهم لمحافظ أسوان وأجهزتها المعاونة للمتابعة الميدانية للمشروعات ، والاستماع لمطالبهم وشكواهم ، ووضع الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة .



الصرف الصحى



تبطين الترع_1



تجهيز الوحدات الصحية



مدارس



مشروعات حياة كريمة



مكاتب البريد



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