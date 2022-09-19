واشنطن بوست: الزهور الموضوعة على نعش إليزابيث مأخوذة من حدائق القصور الملكية

كتبت ريم عبد الحميد

تم التخطيط لكل تفاصيل الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، المقامة اليوم الإثنين، بدقة شديدة، حتى الزهور التي وضعت على نعش الملكة.

وتم وضع إكليل من الزهر على نعش الملكة، وفقا لقصر باكنجهام، وطلب الملك تشارلز الثالث أن يحتوى إكليل الزهور على أزهار وأوراق شجر مقطوعة من حدائق قصر باكنجهام، ودار كلارنس، المقر الرسمي لأمير ويلز الأمير ويليام وزوجته كاثرين فى ويلز، وهايجروف هاوس، حيق يعيش الملك تشارلز والملكة القرنة فى جلوسيسترشاير.

وبدأت منذ قليل مراسم صلاة جنازة الملكة إليزابيث الثانية الرسمية فى كاتدرائية وستمنستر بعد وصول الموكب الذي يحمل نعش الملكة إلى البوابة الغربية. ويرقد جثمان الملكة منذ ظهر الأربعاء فى كاتدرائية وستمنستر آبى لبدء مراسم الجنازة الرسمية بحضور زعماء العالم.

ونقلت على متن عربة جنازة رسمية من القاعة إلى الدير ، يسحبها 142 بحارًا من البحرية الملكية.

وكان وصل الملك تشارلز الثالث بصحبة ابنيه أمير ويلز، الأمير ويليام والأمير هارى ، دوق ساسكس إلى قاعة وستمنستر للمشاركة فى موكب نقل جثمان الملكة إليزابيث.