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هيئة الرعاية الصحية: قدمنا 15 مليون خدمة طبية و 215 ألف عملية جراحية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:35 ص
هيئة الرعاية الصحية: قدمنا 15 مليون خدمة طبية و 215 ألف عملية جراحية الرعاية الصحية
الأمير نصرى

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قال الدكتور أحمد غريب مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، إن الهيئة قدمت 15 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 156 منشأة طبية تابعة و 215 ألف عملية جراحية.
 
وأضاف الدكتور أحمد غريب  خلال إتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز" أنه لدينا وحدات ومراكز طب الأسرة وهى المنافذ الأساسية التى تقدم الخدمة والتى تشمل مجموعة كبيرة من الخدمات وهى طب الأسرة والأسنان والتحاليل المعملية وبعض التخصصات، وعلاج الأمراض المزمنة والفحوصات الطبية.
 
وأكد أن الخدمات التى تقدم داخل وحدات ومراكز طب الأسرة من خلال فرق عمل على أعلى مستوى من التدريب طبقا لأحدث البروتوكولات العلاجية، ويأتى مرحلة المستشفيات التى يستفيد منها المرضى خارج هذا النطاق والتى تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات.
 
 
 

الرعايه الصحيه

التامين الصحى الشامل

خدمات علاجيه

طب الاسره



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