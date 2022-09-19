اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:35 م
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هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لـ"البحيرة"

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:28 م
هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لـ"البحيرة" الطابع التذكارى
كتبت هبة السيد

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أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة، الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام، وقد جاء هذا اليوم تخليدًا لذكرى انتصار أهالي رشيد على الحملة الإنجليزية على مصر.
 
وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن العيد القومى لمحافظة البحيرة يمثل يوم تصدي أهالي مدينة رشيد للعدوان الإنجليزي؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام.
 
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها.
 
وجدير بالذكر أن مقاس الطابع ( 5 سم في 6 سم) متعدد الألوان مؤمن ضد التزييف، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.
 
 

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