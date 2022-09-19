اليوم السابع
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نيابة الجيزة تأمر بترحيل هارب من حكم بالإعدام إلى مركز تأهيل تنفيذ العقوبة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:00 ص
نيابة الجيزة تأمر بترحيل هارب من حكم بالإعدام إلى مركز تأهيل تنفيذ العقوبة مديرية أمن الجيزة
أحمد إسماعيل

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 قررت النيابة العامة في الجيزة، ترحيل عاطل هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد، وصادر ضده حكم بالسجن 9 سنوات في قضيتين، إلى مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ العقوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اختباء (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة)، بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وذلك خشية ضبطه لكونه محكوم عليه (بالإعدام فى قضية "قتل عمد" وبالسجن "9" سنوات فى قضيتين).

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


الإعدام

امن الجيزة

قسم شرطة امبابة

مصلحة السجون



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