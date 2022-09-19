نقيب الأطباء: لا يوجد نية لدى وزارة الصحة لإلغاء التكليف

كتبت ـ آية دعبس

قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار في اجتماع اللجنة العليا للتكليف الثلاثاء الماضي 13 سبتمبر أكد بوضوح على عدم وجود نية لإلغاء التكليف، وما تم في الاجتماع هو عرض دراسة أعدتها وزارة الصحة عن حجم العجز والزيادات في أعداد أعضاء المهن الطبية والصحية المختلفة، والتي أظهرت عجزا شديدا في أعداد الأطباء البشريين بينما توجد زيادات في أعداد بعض المهن الأخرى، وأن ما تم عرضه والتصريح به بأن التكليف حسب الاحتياج بدءاً من عام 2025 لا يعني إلغاء التكليف.

وطالب الدكتور حسين خيري الأطباء، فى بيان، بعدم الانزعاج من شائعات إلغاء التكليف المتداولة والتي على إثرها تلقت نقابة الأطباء عدة استفسارات واستغاثات من الأطباء وطلاب كليات الطب.

وأضاف نقيب الأطباء: أن نقابة الأطباء لديها رؤية عن استراتيجية التوسع في إنشاء كليات الطب وزيادة قبول أعداد طلاب الطب، حيث ترى النقابة أنه لا بد من دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية للدولة من الأطباء على مدار عشر سنوات قادمة، يتم بناء على هذه الدراسة تحديد أعداد المقبولين في كليات الطب سنوياً، وذلك حتى لا نصطدم بعد بزيادة أعداد الخريجين عن حاجة المجتمع مثلما حدث في مهن أخرى، كما أكد د. حسين خيري أن التوسع في إنشاء كليات طب غير مكتملة الإمكانيات والمواصفات سينتج عنها طبيب غير كفء، وأشار إلى أن النقابة ستعقد ورشة عمل قريباً لمناقشة هذا الموضوع تفصيلياً.