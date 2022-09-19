نائب رئيس جامعة بنها يتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعى الجديد 2022/2023، وتواجد الأطباء وهيئة التمريض والعمل على تذليل أى عقبات تواجه أبنائنا الطلاب والعمل على راحتهم.

من ناحية أخرى أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد بعدد من الكليات.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعى، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، ووكلاء كليات التربية، والتمريض والتربية الرياضية.

واطمأن الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة خلال جولته على إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد، مشيدا بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبى بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعى بينهم مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبال الطلاب.

من جانبه قال الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، إنه تم تجهيز 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبى عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.