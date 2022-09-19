ميناء الإسكندرية يستقبل 300 ألف طن بضائع وسلع استراتيجية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا كبيرا وملحوظا وتم دخول وخروج عدد 44 سفينة الى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 27 سفينة.

كما شهدت حركة تداول البضائع أيضا نشاطا ملحوظا حيث تم تداول 300 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الانواع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وفيما يتعلق بالحاويات فقد تم تداول حوالي 3135 حاوية مكافئة بمينائي الاسكندريه والدخيله.

ووجه اللواء بحرى نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي .