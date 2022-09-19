موسكو تستدعى سفيرة كندا احتجاجا على هجوم مجهول على السفارة الروسية في أوتاوا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، استدعاء السفيرة الكندية في موسكو أليسون لو كلير إلى الوزارة يوم الإثنين، احتجاجا على هجوم شخص مجهول على السفارة الروسية في أوتاوا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنه في 19 سبتمبر، تم استدعاء السفيرة الكندية بموسكو لو كلير، لدى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم مذكرة احتجاج على الأعمال الإجرامية لشخص مجهول ألقى زجاجة مولوتوف على أراضي السفارة الروسية في أوتاوا.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن المتظاهرين العدوانيين قاموا باعتراض مدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية، بالتواطؤ مع فرقة الشرطة المتواجدة في المكان".

وطالبت وزارة الخارجية الروسية، بالاعتماد الفوري لتدابير ضمان الحماية السليمة من التمييز ضد الروس، وكذلك الموظفين وأفراد أسرهم، وفقا لالتزامات الجانب الكندي باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.