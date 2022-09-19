موجز اقتصاد اليوم الإثنين 19-9-2022.. صرف مرتبات العاملين بالدولة الأربعاء

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 19-9-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنت عنه وزارة المالية بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، عن شهر سبتمبر 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة، بعد غد الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، إلى جانب مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

"المالية": بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة الأربعاء

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، عن شهر سبتمبر 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة، بعد غد الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري.

اكتشاف تابوت من الجرانيت الوردى لأحد كبار رجال الدولة فى عهد الملك رمسيس الثانى

نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة لكلية الآثار، جامعة القاهرة برئاسة الدكتورة علا العجيزي، في الكشف عن تابوت من حجر الجرانيت الوردي للمدعو "بتاح-إم-ويا"، أحد كبار رجال الدولة، والذي كان يحمل ألقاباً إدارية هامة في عهد الملك رمسيس الثاني.

وزير البترول: تطوير منظومة تكرير البترول حقق نتائج متميزة فى نتائج أعمال الشركات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير منظومة تكرير البترول وكذلك صناعة البتروكيماويات بدأ منذ عام 2016 من خلال الرؤية الكلية لبرنامج التحديث والتطوير الذى تم إطلاقه بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر.

أسعار النفط تسجل 90.92 دولار لبرنت و84.51 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 90.92 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.51 دولار للبرميل.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2019

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1116 جنيها للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية 1665 دولار حالياً .

صعود مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.167 مليار جنيه.

غاز مصر تنفى شائعة انفجار خط الغاز فى قرية بالمنوفية

أكدت شركة غاز مصر، إحدى شركات قطاع البترول، أنه لا يوجد أي انفجار فى خط الغاز بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية.