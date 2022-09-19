ملك إسبانيا السابق يحضر جنازة إليزابيث الرسمية رغم رفض الحكومة

فاطمة شوقى

وصل ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، إلى لندن لحضور الجنازة الرسمية لابنة عمه الملكة إليزابيث الثانية، التى دائما كان يناديها باسمها "ليليبت" وسط جدل حول حضوره.

وقالت صحيفة "الديباتى" الإسبانية إن حضور خوان كارلوس، الذى يعيش حاليا خارج إسبانيا فى أبو ظبى، لجنازة الملكة إليزابيث آثارت جدلا كبيرا، خاصة وأن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز طلب من الملك السابق عدم الحضور الرسمى إلا أنه تجاهل للطلب الرسمى، وتم التقاط صورة لخوان كارلوس وهو يصل إلى قصر باكنجهام مع الملكة صوفيا لحضور حفل استقبال ملوك بريطانيا، للقادة من جميع أنحاء العالم الذين اتوا للعاصمة البريطانية بهذه المناسبة.



ملك اسبانيا مع الملكة إليزابيث

وقالت الصحيفة إن الملك خوان كارلوس 84 عاما أكد للحكومة الإسبانية إن حضوره شأن عائلى، مشيرة إلى أن إليزابيث وكارلوس أولاد عم لأنه منذ أكثر من 800 عام، تزوجت اليانور شقيقة ريتشارد قلب الأسد ملك بريطانيا وقتها من ألفونسو الثامن ملك إسبانيا في أول وآخر مصاهرة ملكية بين العرشين البريطاني والإسباني.

تتجه أنظار العالم، الاثنين، إلى العاصمة البريطانية لندن لمتابعة مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا حكما، حيث تشمل المراسم مواكب مهيبة وصلوات فى أعرق الكنائس البريطانية، وطقوس ملكية طُبقت منذ قرون ولكن يشاهدها العالم للمرة الأولى عبر شاشات التلفزيون.



اليزابيث وملك اسبانيا

واليوم الاثنين هو يوم عطلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث يتم إغلاق العديد من الشركات والمدارس حتى يتمكن المواطنون من مشاهدة بث الأحداث، والتي تبدأ فى الصباح وتستمر حتى المساء.