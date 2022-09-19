مقتل اثنين وإصابة العشرات فى إعصار ضرب جنوب غرب اليابان

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كويشي تاني وزير إدارة الكوارث قوله "إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أصدر أوامره للمسؤولين الحكوميين في اجتماع اليوم "بمواصلة تقييم الأضرار في أسرع وقت ممكن واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتعامل مع تداعيات الكارثة".

كما أجل كيشيدا رحلة إلى نيويورك ليوم واحد حتى يتمكن من مراقبة الوضع على أن يغادر غدا الثلاثاء فيما أصدرت الحكومة أوامر إخلاء في المناطق التي يقيم فيها حوالي 9.7 مليون شخص في 14 محافظة.

ومن المتوقع أن يتحرك إعصار نانمادول تجاه شمال شرق جزيرة هونشو الرئيسية، مع استمرار وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في التحذير من الرياح العنيفة والمد والجزر والانهيارات الطينية عبر الغرب إلى شمال اليابان.

وقرابة ظهر اليوم الاثنين بتوقيت اليابان، كان الإعصار ال(14) من الموسم يتحرك شمال شرق هاجي بمحافظة ياماجوتشي في غرب اليابان بسرعة حوالي 20 كيلومترا في الساعة.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من هطول أمطار عنيفة في غرب وشرق اليابان حتى يوم غد الثلاثاء، وقد تشهد بعض المناطق في مناطق شمال كيوشو وتشوجوكو وشيكوكو وكينكي وتوكاي أمطارا.

وفي غضون 24 ساعة حتى ظهر غد الثلاثاء، من المتوقع أن يجلب الإعصار ما يصل إلى 400 ملم من الأمطار إلى منطقة توكاي في وسط اليابان، و 300 ملم إلى منطقتي كينكي وكانتو-كوشين في غرب وشرق اليابان، و250 ملم في شيكوكو.

وتعد الفترة الحالية موسم الأعاصير في اليابان التي تشهد نحو 20 عاصفة مشابهة كل عام وأمطارا غزيرة تتسبب بانهيارات أرضية أو فيضانات.