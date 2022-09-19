مصرع مسجل جنائي بالشرقية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالشرقية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكنت الأجهزة الأمنية، من السيطرة على مشاجرة بين عناصر إجرامية خطرة بالشرقية، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين من العناصر الإجرامية الخطرة (سبق اتهامهم فى العديد من القضايا، من بينها "مخدرات - سلاح - خطف– سرقة"، ومحكوم على أحدهم بالسجن المؤبد فى جناية "سلاح"، ومطلوب ضبط وإحضار اثنين منهم فى قضية "سلاح").. وحال ضبط أطراف المشاجرة بادر أحد الأشخاص من الطرف الثانى (سبق إتهامه فـى 3 قضايا "سلاح - ضرب - مشاجرة وسلاح نارى") بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات مما أسفر عن مصرعه وعثر بجواره على (بندقية - عدد من الطلقات– 2 خزينة - كمية من الأقراص والمواد المخدرة– مبلغ مالى – هاتف محمول).

تمت السيطرة على الموقف وضبط عدد (3) من مرتكبى الواقعة وبحوزتهم (بندقية آلية – عدد الطلقات - فرد محلى - كمية من مخدر الهيروين).. بمواجهتهم قرروا بحدوث المشاجرة بينهم لخلافات مالية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى ضبط باقى المتهمين.