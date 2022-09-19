اليوم السابع
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مصرع فتاة إثر لدغة ثعبان بإحدى قرى المنيا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:40 م
مصرع فتاة إثر لدغة ثعبان بإحدى قرى المنيا أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقيت شابة ثلاثينية مصرعها بسبب لدغة ثعبان بإحدى قرى مركز المنيا، بعد أن جرى نقلها إلى قسم العناية المركزة بمستشفى المنيا  العام، إلا أنها كانت توفيت متأثرة بإصابتها.
 
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوصول فتاة تبلغ من العمر  35 سنة  إلى مستشفى المنيا العام متوفية، وبسؤال أهلها أكدو أن سبب الوفاة  لدغة ثعبان أثناء جلوسها في الأرض الزراعية وظلت لمدة ساعة، وتمكن السم منها مما أدى إلى ظهور علامات السم عليها.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأخطر الطب الشرعي للكشف على الجثة للتصريح بالدفن.
 

مديرية الامن

مديرية الصحة

وفاة فتاه

اخبار المنيا

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