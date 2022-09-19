مصرع فتاة إثر لدغة ثعبان بإحدى قرى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقيت شابة ثلاثينية مصرعها بسبب لدغة ثعبان بإحدى قرى مركز المنيا، بعد أن جرى نقلها إلى قسم العناية المركزة بمستشفى المنيا العام، إلا أنها كانت توفيت متأثرة بإصابتها.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوصول فتاة تبلغ من العمر 35 سنة إلى مستشفى المنيا العام متوفية، وبسؤال أهلها أكدو أن سبب الوفاة لدغة ثعبان أثناء جلوسها في الأرض الزراعية وظلت لمدة ساعة، وتمكن السم منها مما أدى إلى ظهور علامات السم عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأخطر الطب الشرعي للكشف على الجثة للتصريح بالدفن.