مصرع عامل وإصابة آخر فى إطلاق نار بحفل زفاف بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل مصرعه بينما أصيب مزارع بطلق خرطوش بالكتف عقب قيام عامل بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته ابتهاجا بحفل عرس خاصته، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم واعترف بارتكابه الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفي ومصاب دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل المتوفى لمستشفى سوهاج العام والمصاب للمستشفى الجامعى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه وفاة المدعو شحاته ع ح ع 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية نتيجة إصابته " رش خرطوش بالصدر "وإصابة المدعو م ع م م 45 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية " رش خرطوش بالكتف الايسر " تم نقل الجثة لمستشفي سوهاج العام والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصاب قرر بأنه أثناء قيام المدعو م ع ع 20 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجاً بحفل العرس الخاص بالمتهم مما نتج عنه أصابته ووفاة الأول بطريق الخطأ وبسؤال نجل عم المتوفي المدعو عبد الحليم م ح ع 65 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن " فرد خرطوش محلي الصنع " بإرشادة وبمواجهته أقر بأرتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.