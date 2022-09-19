وذكرت صحيفة "تايوان نيوز" التايوانية أن المكتب المركزي للأرصاد الجوية في تايوان رصد 147 زلزالًا في جميع أنحاء البلاد مع ملاحظة أن وتيرتها وشدتها تتباطأ تدريجياً على ما يبدو.

وتستمر الهزات الارتدادية بالقرب من مركز الزلزال ولا يمكن للمكتب المركزي للأرصاد الجوية استبعاد وقوع زلازل تصل شدتها خمس درجات أو أكثر في الأسبوع المقبل.

وأوضحت وكالة الإطفاء الوطنية أنه حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي لتايوان)، لقي شخص مصرعه وأصيب 146 جراء الزلزال.

وفيما يتعلق بالقوى العاملة ومعدات البحث والإنقاذ المنتشرة، أرسلت إدارات الإطفاء في مختلف المقاطعات 120 مركبة و278 مسعف أول وخمس مروحيات وثمانية كلاب بحث وإنقاذ.

وأعلنت وزارة النقل والاتصالات إغلاق 32.5 كيلومتر من الطريق السريع الإقليمي رقم 30 بسبب أضرار جسيمة، وبسبب الانهيارات الأرضية على الطرق الجبلية، تقطعت السبل بـ 86 سائحًا في تشيكشان بمقاطعة هوالين، بينما تقطعت السبل بـ 400 سائح آخرين في ليوشيشان بهوالين.

وأرسلت السلطات التايوانية حفارات وشاحنات لرفع الركام والحطام عن الطرق وإجراء الإصلاحات اللازمة لتمكين المسافرين الذين تقطعت بهم السبل من الانتقال من الجبال.

وفي السياق نفسه، أفادت وزارة الصحة والرعاية بتفعيل 3 ملاجئ لإيواء ضحايا الزلزال، إذ استقبل ملجآن في هوالين 29 شخصًا، في حين استضاف أحد الملاجئ في تايتونج 23 شخصًا.