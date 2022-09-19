مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بمركز ديرمواس في المنيا، وأسفر عن ذلك مصرع شخصين وإصابة 10 أشخاص آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين قرية دلجا في الغرب من مركز ديرمواس، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، مما أسفر عن مصرع شخصين جري تحديد هويتهما، وإصابة 10 آخرين تم نقل 7 منهم إلى مستشفى ملوي التخصصي.

انتقل رجال المرور لمكان الحادث للفحص والمعاينة ومعرفة الظروف والملابسات، وتسيير حركة الطريق الصحراوي الغربي في الإتجاه الذي شهد التصادم، وتم التحفظ علي السيارة الربع نقل والتروسيكل.