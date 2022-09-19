مصرع شاب تدخل لفض مشاجرة فى الإسماعيلية

لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة من سلاح أبيض، أثناء تدخله لفض مشاجرة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بشارع طنطا دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على طرفى المشاجرة، التى أسفرت عن مصرع "مصطفى و" 28 عاما، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وقال شهود عيان إن المجنى عليه تدخل لفض المشاجرة، إلا أنه لقى مصرعه نتيجة طعنه بسلاح أبيض.

تم التحفظ على الجثة بالمستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.